Opnieuw twijfels bij Elke en Denzel uit ‘Blind Getrouwd’: “We waren een beetje jaloers op Hyndi en Valentin” (video)

Elke en Denzel hebben opnieuw twijfels geuit over een mogelijke toekomst samen. Deze keer gaat het over de afstand tussen hun woonplaatsen.

Het parcours van Elke en Denzel is behoorlijk hobbelig. Eerst was er het akkefietje over de Formule 1-wedstrijd, nu lijkt de afstand tussen hun woonplaatsen een struikelblok te worden. Elke woont in Aarschot, Denzel in Sint-Niklaas. Dat is een afstand van bijna honderd kilometer, oftewel ongeveer een uur rijden.

Weinig vrije tijd

Tijdens een onderonsje met Hyndi en Valentin leggen ze hun bezorgdheid op tafel. “Wij wonen anderhalf uur van elkaar, dus dat is echt ver. Het gaat wel spannend worden”, zucht Elke. “Ik werk zeven op zeven in een shiftsysteem”, vult Denzel aan. “Ik heb niet superveel vrije tijd om sociale activiteiten te doen, dus het helpt nu wel dat wij na mijn vroege, voor mijn late of tijdens mijn nachten gewoon even samen thuis zijn. Nu zien we elkaar elke dag en het gaat misschien gebeuren dat we elkaar nog maar één keer per week zien, dus dat is een enorme stap terug”, aldus Denzel.

Jaloers

Hyndi geeft aan dat ze daar niet bang voor is, maar zij en Valentin wonen dan ook een stuk dichter bij elkaar. En dat stak toch een beetje bij Elke. “Ik denk dat we een beetje jaloers waren toen Hyndi zei dat ze maar een halfuur uit elkaar wonen. Ik dacht: ‘oh, dat wil ik ook zo graag’”, zucht ze. “Het is het willen doen, hè. Daar zit het hem. Moeite willen doen en alle twee moeite doen”, besluit Hyndi.

Foto: VTM