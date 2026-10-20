Klaasje Meijer openhartig over moederschap: “Door vermoeidheid met hem van de trap gevallen”

Klaasje Meijer praat in een interview open en eerlijk over haar bevalling en de moeilijke periode die daarop volgde. “Ik moest een bloedtransfusie krijgen en in allerijl geopereerd worden, anders was ik erin gebleven”, klinkt het.

Anderhalf jaar geleden werd Klaasje Meijer voor het eerst mama. Ze beviel van een zoontje dat luistert naar de naam Abel. In haar boek ‘Mama wil slapen’ praat de 31-jarige zangeres openhartig over haar ervaringen met slaaptekort en slapeloze nachten.

Operatie

Ook haar bevalling komt aan bod in het boek, en die verliep allesbehalve vlekkeloos. “De bevalling is heel heftig geweest. De placenta liet niet los en ik verloor extreem veel bloed. Ik moest een bloedtransfusie krijgen en in allerijl geopereerd worden, anders was ik erin gebleven. Ik heb daar nooit uitgebreid over verteld, maar in mijn boek had ik de ruimte daarvoor. En ook het nieuws dat wij vlak daarna kregen… (laat een stilte vallen) Abel is geboren met een slokdarmafsluiting en moest geopereerd worden. Dat heeft toen de grond onder onze voeten even doen schudden, om het zo maar te zeggen”, legt ze uit in Dag Allemaal.

Geen roze wolk

Nadien volgden de slapeloze nachten. “Abel was de eerste maanden een huilbaby. Ik ben door de vermoeidheid zelfs een keer van de trap gevallen met hem in m’n armen. De roze wolk was er helemaal niet in het begin, het zou gek zijn om daar in het boek over te zwijgen. Wij zijn ook niet de enige jonge ouders die dit meemaken”, klinkt het.

Kort lontje

Door het slaaptekort merkte Klaasje dat zij en haar man Max een korter lontje kregen. “Ja, er zijn wel periodes geweest dat we sneller tegen elkaar uitvlogen. Met name toen hij na een aantal weken weer ging werken. Als hij ’s avonds thuiskwam, was ik heel moe van een hele dag voor Abel te zorgen en dan ontstond er weleens een discussie over de verdeling van de huishoudelijke taken”, aldus Klaasje.

Inchecken bij elkaar

Bij ruzies reageren Klaasje en Max heel verschillend. “In mijn ogen ben ik nooit onredelijk. (lacht) Maar bij mij uit zich dat snel in huilen. Ik word dan emotioneel, terwijl Max echt de rust zelve is. We hebben geleerd dat het beter is om het even te laten rusten en de dag nadien tot een oplossing te komen. En we proberen af en toe momenten in te lassen om bij elkaar in te checken, even iets leuks te doen samen. Als partners, niet alleen als papa en mama. Dat lukt bij momenten, ja”, besluit ze.

Foto: Instagram