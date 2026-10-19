Sofie Dumont deelt leuke vakantiefoto: “Altijd zo mooi!”

Sofie Dumont heeft enkele leuke kiekjes van de afgelopen tijd gedeeld. “De allerbeste!”, klinkt het in de reacties.

Sofie Dumont is een harde werker, maar af en toe moet er ook tijd zijn voor ontspanning. Dat heeft de 52-jarige chef-kok de afgelopen weken met veel plezier gedaan, zo zien we op Instagram. Daar deelde ze een reeks foto’s met als openingsbeeld een kiekje waarop ze geniet van de zon in een bronskleurige top met spaghettibandjes.

Prachtige locaties

Op andere foto’s staat heerlijk eten uiteraard centraal, maar we zien haar ook genieten van een cocktail op het strand en ontspannen in een resort met een prachtig zwembad. “Superleuk en mooi!”, reageert een volger. “De allerbeste!”, “Altijd zo mooi!” en “Geweldige post!”, lezen we verder in de reacties.

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Foto: Instagram