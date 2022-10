SPECTACULAIR! Bestuurder verliest controle en vliegt met wagen meters door de lucht (video)

Ongelooflijke beelden uit Australië waar een chauffeur de controle verloor over zijn voertuig, van de weg raakte en in de lucht werd gekatapulteerd. De twee inzittenden kwamen er gelukkig zonder kleerscheuren van af. De bewuste dashcam footage gaat ondertussen lustig de wereld rond.

Maar liefst 260.000 mensen zagen de beelden de revue passeren op YouTube op het kanaal van ‘Dash Cam Owners Australia’. Het hele voorval speelde zich af in Pinjarra Hills in Brisbane. De wagen betrof een Toyota Hilux, een relatief zware pick-up truck die moeiteloos de lucht in ging toen hij de berm raakte. Als bij wonder kwamen de twee inzittenden er zonder verwondingen vanaf.

”Off-road avontuur”

”Nu, dát is wat ik een off-road avontuur noem”, zo grapt iemand in de commentaren onder de video. “Complimenten aan de chauffeur met de dashcam trouwens. Hij keerde om om hulp te bieden. En ook complimenten aan Toyota voor het designen van een wagen dat de inzittenden bij dergelijke crashes voldoende beschermt om er zonder ernstige gevolgen vanaf te komen”, aldus een andere persoon.

Foto: YouTube