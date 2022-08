Feestbus ramt maar liefst 13 wagens in stadscentrum: “Gelukkig gebruikt hij aan eind nog zijn richtingaanwijzer…” (video)

Opmerkelijke beelden uit de Amerikaanse stad Chicago waar een chauffeur van een feestbus maar liefst 13 wagens ramde in het stadscentrum. In de video is te zien hoe mensen zich uit de voeten maakten en hoe auto’s wanhopig uit de weg probeerden te geraken om zo de destructieve bus te ontwijken.

Het filmpje is enorm chaotisch te noemen, want in eerste instantie lijkt de chauffeur van de feestbus ijzig kalm. Al gauw merken verschillende voorbijgangers en bestuurders op dat er toch iets niet pluis is. Ondanks de rust die de bestuurder uitstraalt, is zijn rijstijl dat allesbehalve. Integendeel, op een bepaald moment lijkt hij bewust schade te berokkenen aan verschillende geparkeerde wagens.

”Speciaal soort idioot”

Aan het eind van de video zien we hem wel nog op komische wijze zijn richtingaanwijzer gebruiken. Uiteindelijk zou de man gearresteerd worden. Op het internet zijn de commentaren niet bepaald positief te noemen. “Dit ziet eruit alsof hij onder invloed was van drugs of een bepaalde psychose meemaakt. Hij ziet er veel te kalm uit”, merkt iemand op. “Ik woon in de buurt van deze straat en heel eerlijk: dit gebeurt meer dan eens. Het zijn een speciaal soort van idioten die dergelijke rijstijl hanteren, jammer genoeg…”. Het bedrijf achter de feestbus onthield zich van commentaar.

Foto: YouTube