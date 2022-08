Agressieve BMW-rijder houdt het verkeer op: “Zo’n mooie wagens, zo’n verschrikkelijke chauffeurs” (video)

Een agressieve BMW-rijder claimt de hoofdrol in een filmpje dat momenteel het wereldwijde web rondgaat. Op de beelden, opgenomen door de smartphone van een passagier in een andere auto, is te zien hoe de BMW-chauffeur het verkeer ophoudt en gevaarlijke situaties uitlokt.

De bestuurder legt uit wat er precies gebeurde: “Toen we een vrachtwagen inhaalden op een autosnelweg waar 140 kilometer per uur gereden mag worden, merkten we een BMW die extreem kort achter ons aan reed. Het ging om niet meer dan 3 meter, gok ik. Toen we de truck hadden ingehaald en weer op de rechterrijstrook invoegden, haalde de BMW ons in en begon hij vlak voor ons te rijden. Op bepaalde momenten remde hij plots om uiteindelijk aan een snelheid van 50 kilometer per uur te rijden.”

”Gevaarlijk!”

Hij vervolgt zijn verhaal: “Enorm gevaarlijk, want trucks en personenwagens moesten ons op het laatste nippertje inhalen. Het hele gebeuren zou meer dan een uur duren. We wisten niet goed wat doen en waarom de BMW-chauffeur het precies deed. De schrik zat er wel goed in… Nadien heeft hij ons nog doen stoppen en eiste hij dat de opnames op de smartphone verwijderd werden, maar dat hebben we niet gedaan.” De commentaren op de BMW-rijder zijn in ieder geval niet mals. “Prachtige wagens, maar verschrikkelijke chauffeurs”, zo veralgemeende iemand. Een andere persoon: “Dit is echt het kwetsbare-ego-syndroom.”

Foto: YouTube