Motard botst frontaal op witte Lamborghini: “Wow! Die impact was verschrikkelijk!” (video)

Heftige beelden uit Hong Kong waar een 26-jarige motorrijdster gewond raakte toen ze frontaal botste op een witte Lamborghini. De vrouw kan het nog navertellen, maar moest wel met verwondingen aan haar heupen naar een naburig hospitaal gebracht worden.

De 32-jarige chauffeur van de Lamborghini kwam er vanaf met lichte verwondingen en werd in hetzelfde ziekenhuis behandeld. Dashcambeelden tonen de ernst van het ongeluk. De motorrijdster reed aan hoge snelheid in op de Lamborghini en werd de lucht in gekatapulteerd. De motor zelf raakte na de initiële crash een tweede wagen. Omstaanders schoten snel ter hulp.

Voorlopig rijbewijs

Achteraf bleek de vrouw een voorlopig motorrijbewijs te hebben. Die kunnen beginnende motards in Hong Kong verdienen nadat ze een schriftelijke test succesvol hebben afgelegd. Mensen die de beelden zagen reageren ontzet: “Die impact was verschrikkelijk! Ik zie dit ook regelmatig gebeuren in de Verenigde Staten, sommige motorrijders denken echt dat ze onsterfelijk zijn…”

Foto: YouTube