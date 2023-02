BIZAR! Waze “voorspelt” auto-ongeluk net voor het gebeurt (video)

Soms lijken alle sterren en planeten op één lijn te staan, zoals ook in het geval van deze dashcamvideo. De bestuurder – en tevens eigenaar van de beelden – reed met de populaire gps-app Waze en die gaf fijntjes aan dat hij moest opletten wegens een “crash verderop”.

Nog geen seconde later reed een witte pickup truck in op een FedEx-vrachtwagen. Het hele gebeuren speelde zich af in Amerika op 30 januari rond 18u00 ’s avonds. YouTube-kanaal ‘ThatEngineerWithTheGlasses’ publiceerde de video waar het totnutoe nog maar enkele honderden keren bekeken is. In één van de reacties laat iemand weten dat deze situatie zo bizar is.

Vluchtmisdrijf

De witte pickup truck reed de FedEx-vrachtwagen aan en pleegde dan vluchtmisdrijf. Wat er uiteindelijk gekomen is van alle betrokkenen is niet bekend. In de omschrijving onder de video wordt enkel meegegeven dat de datum en uur in de dashcambeelden niet klopt.

Foto: YouTube