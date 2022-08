HILARISCH: Dame wil aan yoga doen, maar haar hond heeft duidelijk andere plannen! (video)

Bovenstaande vrouw had zin om haar yogaoefeningen in beeld te brengen. Maar dat ging niet volgens plan…

Sporten met je huisdier kan best leuk zijn! Samen joggen, bijvoorbeeld. Maar aan yoga doen met een viervoeter in de buurt? Da’s niet altijd even gemakkelijk. Dat bewijzen bovenstaande dame en haar hondje.

Hilarisch!

De vrouw in kwestie neemt haar positie in, maar het duurt niet lang of haar hond steekt er een stokje snuitje voor. Niet echt praktisch, maar wel zeer hilarisch om naar te kijken! “Terwijl ik probeerde mijn ochtendyoga te doen, besloot mijn hond dat hij zich ermee wilde bemoeien. Hij heeft voortdurend aandacht nodig, met als gevolg dat hij in mijn topje bleef hangen en me veel kusjes gaf”, lezen we als beschrijving bij het tafereel. Kijk maar!

Foto: still – Bron: ViralHog