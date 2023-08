Zwangere vriendin van Karl Vannieuwkerke poseert in bikini: «Mooi buikje!» (foto)

Caroline Vereenooghe, de vriendin van Karl Vannieuwkerke, heeft enkele vakantiefoto’s gedeeld waarop haar buikje al goed te zien is. «Stralend mooi», klinkt het in de reacties.

Sportjournalist Karl Vannieuwkerke (52) en Caroline Vereenooghe (37) verwachten in het najaar hun twee kindje samen. Ze hebben al een zoontje – Jack Odile – van vier jaar. Caroline vertoeft momenteel op Ibiza en liet er enkele mooie vakantiefoto’s nemen op het strand. «Ik kan niet wachten om je te ontmoeten, je vast te pakken en van je te houden», schrijft ze erbij.

Bewondering

Haar volgers reageren erg enthousiast op de kiekjes. «Stralend mooi», «Oh wauw, een wondertje is op komst», «Mooi buikje!», «En dat is nu wat men noemt ‘prachtig zwanger zijn’! Mooie mama», en «Spannend in alle opzichten!», klinkt het onder meer in de reacties.





Lees ook

zwangere-kato-callebaut-toont-bolle-buik-bikini-je-ziet-er-zo-goed-uit-foto



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/zwangere-vriendin-van-karl-vannieuwkerke-poseert-bikini-mooi-buikje-foto