Zwangere Frances Lefebure verbaast volgers: «Wow, zo’n grote buik al!» (foto)

Frances Lefebure toont op Instagram vol trots haar bolle buik. «Zo mooi zwanger», klinkt het in de reacties.

Frances Lefebure is inmiddels 30 weken in verwachting van haar eerste kindje met Boris Van Severen. Het wordt een jongetje dat uitgerekend is voor begin oktober. De 34-jarige actrice ‘F*** You Very, Very Much’-actrice deelde op Instagram enkele foto’s waarop haar ronde buik centraal staat.

Zwangerschapsgloed

Haar volgers vinden stuk voor stuk dat ze straalt, al schrikken sommigen van hoe snel de tijd vooruitgaat. «Wow, zo’n grote buik al!», «De glow staat je prachtig!», «Je straalt!», «Zo mooi zwanger», en «Waw! Je ziet er zo goed uit!», lezen we onder meer in de reacties.





