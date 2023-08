Zuid-Amerika kreunt onder loden hitte… in putje winter: «Buitengewoon abnormaal»

Het noordelijk halfrond beleeft een recordzomer, maar ook sommige landen in het zuidelijk halfrond zoals Chili en Argentinië krijgen af te rekenen met recordhitte. Terwijl het daar momenteel eigenlijk putje winter is.

Afgelopen dinsdag steeg het kwik in het bergstadje Vicuna in centraal Chili tot 37 graden Celsius – terwijl het daar rond deze tijd van het jaar normaal gemiddeld 17 graden Celsius is. «Het is meer dan 70 jaar geleden dat er zo’n hoge temperatuur werd gemeten in Vicuna», vertelde de Chileense meteoroloog Cristobal Torres aan AFP.

Ongewoon hoge temperaturen werden ook 450 kilometer ten zuiden van hoofdstad Santiago gemeten: 24 graden op woensdag, en een vergelijkbare temperatuur gisteren en vandaag. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires overschreed de temperatuur dinsdag de 30 graden: de hoogste temperatuur op 1 augustus sinds het begin van de metingen, volgens de nationale meteorologische dienst van Argentinië. De gemiddelde temperatuur in augustus in Buenos Aires ligt normaal tussen 9 en 18 graden Celsius. Ook verschillende steden in Uruguay registreerden woensdag temperaturen van 30 graden en meer.

El Niño

«Wat we nu meemaken is de combinatie van twee fenomenen: een wereldwijde opwarmingstrend door klimaatverandering plus het fenomeen El Niño», zei de Chileense minister van Milieu Maisa Rojas, een klimatoloog. El Niño wordt gekenmerkt door verhoogde temperaturen in de Stille Oceaan en veroorzaakt regenval, overstromingen en lawines in het westen van Zuid-Amerika, evenals hittegolven.

«Het is zeer waarschijnlijk dat het warmterecord dit jaar (in Santiago) wordt gebroken, en dat is buitengewoon abnormaal. Tien jaar geleden hadden we twee hittegolven per jaar. Nu hebben we er negen», legt klimatoloog Raul Cordero van de Universiteit van Santiago uit.

Een van de belangrijkste gevolgen van het warme weer is het smelten van de sneeuw in de bergen, die van vitaal belang is voor de watervoorziening in de hoofdstad van Chili. «Winterhittegolven hebben verwoestende effecten op gletsjers en sneeuw», aldus Cordero nog.

South America sweats under high temps — in the middle of winter. On Tuesday, the mountain town of Vicuna in central Chile hit 37 degrees Celsius (almost 99 degrees Fahrenheit). "It's been more than 70 years since a temperature like this was recorded"https://t.co/AiYvAO575l pic.twitter.com/TJbfyLvdUH — AFP News Agency (@AFP) August 3, 2023





