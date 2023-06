ZoveelVlamingen starten maandag ‘Een Week (Ge)zonder’

Al bijna 6.000 Vlamingen hebben zich ingeschreven voor de eerste editie van ‘Een Week (Ge)zonder’, die maandag van start gaat. De nieuwe voedingschallenge is een initiatief van Diabetes Liga en Michaël Sels, hoofddiëtist aan het UZA. Samen moedigen ze de Vlaming aan om een week lang meer groenten, fruit en plantaardige ingrediënten op hun bord te leggen en zo dus minder ongezonde en ultrabewerkte producten naar binnen te werken.

«Slechts 5% van de Vlamingen eet dagelijks de aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit. Uit verschillende rapporten van Sciensano, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de World Obesity Federation blijkt bovendien dat de Vlaming te veel zout, te veel toegevoegde suikers en te veel verzadigde vetten eet. Bijna zes op de tien mensen in ons land zijn dan ook te zwaar. Daarom roepen we op om ons lichaam vanaf morgen een reset te gunnen. Starten van nul en terugkeren naar de basis van gezonde voedingsgewoontes: dat is waar ’Een week (Ge)zonder’ om draait. Het is een soort start to run, maar dan voor eten», aldus Michaël Sels.

«Bij jongeren, dertigers, veertigers en vijftigers kunnen betere voedingsgewoontes een grote impact hebben. Door op jongere leeftijd gezond te beginnen en te blijven eten, voorkom je chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Niet alleen mensen met diabetes zijn dus gebaat met een gezonder voedingspatroon. We richten ons naar iedereen die gezond en goedkoop wil eten. Eén week is natuurlijk niet voldoende om gezonde voedingsgewoontes te kweken, maar wel om de basis daarvoor te leggen», zegt Inge Everaert, teamcoördinator Kenniscentrum, Beleid en Onderzoek Diabetes Liga.

Inschrijven kan nog altijd op www.eenweekgezonder.be.

