Zonnebloemboerderij smeekt na incidenten: «Hou alsjeblieft jullie kleren aan»

Een zonnebloemboerderij in het Engelse Hayling Island kampt met een vervelend probleem: deze zomer houden opvallend veel toeristen op hun terrein een fotoshoot in hun blootje. Met een bericht op Facebook vragen ze bezoekers nu om hun kleren aan te houden: «We zijn een gezinsvriendelijke plaats.»

Stoke Fruit Farm, de boederij in Engeland, bevestigt aan BBC dat het inderdaad een «toename» ziet aan «berichten over naakte fotoshoots» op hun zonnebloemenveld ‘Sam’s Sunflowers’. Zeker vier mensen poseerden naakt in het veld sinds het de deuren opende voor bezoekers op 28 juli.

«We hadden hier altijd al fotoshoots hier, maar ze werden altijd met respect gehouden, zonder dat anderen er last van ondervonden», zegt Sam Wilson, die verantwoordelijk is voor de site. «Het is ok dat mensen plezier hebben en foto’s nemen voor op Instagram, maar we vragen gewoon dat ze hun kleren aanhouden.»

«Gezinsvriendelijke plek»

Dat bericht herhalen ze ook nog eens op hun Facebookpagina: «Even om eraan te herinneren: we zijn een gezinsvriendelijke plek dus hou alsjeblieft jullie kleren aan tussen de zonnebloemen.» Het bericht leidt tot veel hilariteit, maar de comments liegen er niet om. Volgens een bezoeker stootte haar zoon bijvoorbeeld plots op een vrouw die «enkel een string aanhad»: «Je had zijn gezicht moeten zien!!» Anderen pleiten dan weer om het «taboe te doorbreken»: «Er is niets verkeerd met topless zijn.»

Facebook StokeFruitFarm-pfbid0GzBPLwBZgd633dPXYwKYGUtPXFx3AehnNbC72jpTZjfAnxLeXNywqV6iXwcMU1sDl

