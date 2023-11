Zo lijkt het alsof je échte tepelpiercings hebt: «Oh mijn God, ik moet dit hebben!»

Wil je graag tepelpiercings, maar ben je bang voor naalden? Wel, dan hebben we goed nieuws!

Piercings, je bent ervoor of niet. Sommige vrouwen vinden het leuk om niet alleen hun oren, lip of navel te piercen, maar zelfs hun tepels. Dat kan akelig klinken, want zo’n naald door zo’n gevoelige plek boezemt bij sommigen toch wat angst in. Mocht je daarom twijfelen, komt de Amerikaanse online kledingwinkel Fashion Nova nu met valse tepelpiercings. Het gaat dus kortweg om gepiercete tepelbedekkers die ze op hun website benoemen als ‘Not Real Faux Pierced Nipple Covers’. Prijskaartje? 11,95 euro.

Verdeelde reacties

Leuk idee, al zorgt het wel voor gemengde reacties. «Oh mijn God, ik moet dit hebben!», klinkt het enerzijds. Maar ook: «Oké, maar wat als hij je T-shirt uittrekt?», «Laat ze gewoon echt zetten. Het doet geen pijn en je voelt je achteraf geweldig», en «Is er tegenwoordig nog iets écht?», klinkt het onder meer in de reacties.





