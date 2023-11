Zita Wauters openhartig over scheiding van haar ouders: «Dat vond ik het moeilijkst»

Zita Wauters, dochter van Valerie De Booser en Koen Wauters, praat in een podcast open en eerlijk over hoe zij de scheiding van haar ouders ervaren heeft. «Ik hoopte een tijd dat het terug goedkwam. Maar als ik realistisch en neutraal ben, weet ik dat het beter zo is», klinkt het.

Drie jaar geleden gingen Valerie De Booser en Koen Wauters, na een huwelijk van 16 jaar, uit elkaar. Dat was niet alleen voor hen een moeilijke periode, maar ook voor hun kinderen Zita en Nono. In de VRT-podcast ‘Split’ legt ze uit welke impact de scheiding had op haar. «Het moeilijkste vond ik dat ik mijn ouders moest missen voor een week. Ik had mijn rijbewijs nog niet, dus kon niet snel over en weer naar mama of papa. Als ze mij afzetten bij de andere, moest ik soms echt huilen. Dat dagelijkse stomme gesprekje over ‘hoe was het op school’, miste ik nu enorm. Daarom stuurde ik vanaf dan wel elke avond een berichtje naar mama of papa: ‘Ik heb een 17 op een toets’», vertelt ze.

Discretie

Door de bekendheid van haar ouders was zowat het hele land op de hoogte van de scheiding. Dat maakte het er niet makkelijker op voor Zita. «Je moet een bepaalde discretie hebben en je kan niet alles vertellen wat je wil. Tegen mijn vrienden kon ik wel dingen vertellen, maar je wordt zo overspoeld door vragen. Ik miste dat ik het niet op een gewone ‘normale’ manier kon vertellen zoals anderen dat wel doen», luidt het.

Realistisch zijn

De 19-jarige presentatrice geeft toe dat ze stiekem hoopte op een verzoening tussen haar ouders. «Ik hoopte een tijd dat het terug goedkwam. Ik heb het een periode moeilijk gehad met mezelf. Soms moest ik kiezen: bij wie wil ik nu zijn, bij mijn mama of papa? Dan had ik het heel lastig en dacht ik: ‘Mochten ze nog samen zijn, dat zou top zijn.’ Dan heb ik het een paar keer gehoopt. Maar als ik realistisch en neutraal ben, weet ik dat het beter zo is», besluit ze.

Lees ook

zita-wauters-over-online-haat-ze-noemde-me-een-dik-gedrocht



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/zita-wauters-openhartig-over-scheiding-van-haar-ouders-dat-vond-ik-het-moeilijkst