Zeker 110 gewonden door hevig onweer en enorme hagelbollen in noorden van Italië (video)

Tijdens het zware onweer in het noorden van Italië zijn in de nacht van woensdag op donderdag zowat 110 mensen gewond geraakt door hagel, glassplinters en valpartijen. Dat heeft de president van de regio, Luca Zaia, meegedeeld. Een persoon raakte zwaargewond nadat hij van een dak was gevallen.

In de regio Veneto, in het noordoosten van het land, zijn enkele provincies bijzonder zwaar getroffen door windvlagen, hagelbuien en zware regen. Vooral de provincies Venetië, Padua, Vicenza en Treviso kregen het hard te verduren. Sommige hagelstenen waren tot wel 15 cm groot en richtten zware schade aan, klinkt het op Twitter.

De brandweer moest naar eigen zeggen sinds woensdagavond zeker 200 oproepen beantwoorden, bijvoorbeeld voor het verwijderen van omgevallen bomen in de straten en om daken van huizen te beschermen. De brandweer en civiele bescherming registreerden samen zowat 350 noodoproepen. Ook in de stad Trente zorgde het onweer voor grote schade, vooral in de bosen.

The size of the hailstones in Treviso province, Italy during a storm on July 19, 2023 [ Elena Canaia / Meteo Veneto]pic.twitter.com/gbGABlTNcD — Massimo (@Rainmaker1973) July 20, 2023





⛈️ Extreme hagel gisteravond tussen de plaatsen Treviso en Padova in Italië. Sommige stenen hadden een diameter van liefst 12-13 cm: alles verwoestend! Muren en daken van huizen zitten vol gaten na deze #supercell… Foto credits: Matteo Bovo en Andrea (via Tornado in Italia/fb) pic.twitter.com/WZllYJArCZ — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) July 20, 2023





Another GIANT hail report from around Treviso, NE Italy, today, July 19th, 2023. This hailstone could be challenging European records as it appears to be estimated at more than 15 cm. More details are needed. Photo via Tornado in Italia Facebook pic.twitter.com/XWK3Ko05Ir — severe-weather.EU (@severeweatherEU) July 19, 2023





