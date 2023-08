Zeg neen tegen vettige zonnecrème

Make-up in poedervorm kennen we allemaal, maar voortaan krijgt ‘je neus bijpoederen’ ook een heel andere betekenis. Brush on Block is een borstel met geïntegreerd mineraal zonbeschermingspoeder SPF30, dat als een onzichtbaar schild de zon weerkaatst.

Omdat het poeder niet door de huid wordt opgenomen, is de kans op irritatie miniem en geraken poriën niet verstopt. Muziek in de oren dus voor mensen met een acne-gevoelige huid!

De Brush on Block heeft voorlopig geen variant met SPF 50. Als je snel verbrandt, raad ik dus aan om ‘s ochtends eerst een laag dekkende zonnecrème aan te brengen en de Brush on Block mee te nemen om een paar keer bij te poederen, eventueel bovenop je make-up. De borstel past immers in elke tas en maakt je vingers niet vuil!

Ziet jouw haarlijn rood na een dag in de zon, maar wil je niet rondlopen met een witte streep zonnecrème op je kruin? Ook dan is het poeder je beste vriend! Het maakt je haar niet vettig en laat ook geen witte waas achter.

47,50 euro bruchonblock.be

