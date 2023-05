De wereldberoemde zangeres Tina Turner is overleden op 83-jarige leeftijd. Dat heeft haar woordvoerder woensdag bekendgemaakt.

«Tina Turner, de ‘Queen of Rock ‘n Roll’, is vandaag vredig overleden na een lang ziekbed in haar huis in Kusnacht bij Zürich, Zwitserland», klinkt het in een persbericht. «De wereld verliest met haar een muzieklegende en een rolmodel».

Wereldhits

De in de VS geboren ster, die intussen de Zwitserse nationaliteit had, was een van de meest geliefde vrouwelijke rockzangeressen, bekend om haar charisma en tal van wereldhits, waaronder ‘What’s Love Got to Do With It’, ‘The Best’, ‘River Deep, Mountain High’ en ‘Private Dancer’.





Lees ook

sanda-dia-uitspraak-hof-van-beroep-volgt-vrijdag



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/zangeres-tina-turner-83-overleden