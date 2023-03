Zangeres Sarah Pepels verlaat Portland: “Ik probeerde grenzen te stellen, volgens mij tevergeefs.”

Vrijdagavond liet de band via Instagram weten dat de zangeres Portland zou verlaten. Ze vertelt dat ze dacht dat ze de situatie tussen haar en Jente Pironet kon redden, maar “het bleek hopeloos”. Hij spreekt over een dynamiek die ze “niet meer ten goede konden keren. Portland liet weten dat de geplande show wel doorgaan.





Eigen keuze

Pepels besloot zelf om uit de band te stappen, maar dat doet ze niet zonder een laatste boodschap (vertaald) naar de wereld: “Het was een moeilijke beslissing en ik zal de band, de crew, de fans en de muziek missen, maar ik zal jullie niet met lege handen achterlaten. Geniet alstublieft van wat we al die jaren hebben gemaakt, geniet van ‘Liefde Voor Muziek’ en ‘Departures’, het tweede album.”Ook de band schreef enkel lovende woorden over de zangeres: “Sarah, bedankt voor zoveel jaren passie, samenwerking en inzet. Het was onvergetelijk. Oneindig veel respect en liefde.”

Portland laat weten dat de geplande shows doorgaan uit liefde voor de muziek en voor de fans. Ze beloven dat het ook zonder haar magisch zal zijn.

