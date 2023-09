De 25-jarige Britta Cloetens is niet gestorven door een slag op haar hoofd zoals Tijl Teckmans volhield tijdens het onderzoek en op zijn assisenproces. Dat stelt de wetsdokter, die het stoffelijk overschot van de vrouw uit Wilrijk onderzocht, in een nieuwe podcastaflevering van VRT NWS.

Op paaszaterdag 23 april 2011 werd de toen 25-jarige Britta Cloetens voor het laatst gezien op de Boomsesteenweg in Wilrijk. Ze had die dag een bezoek gebracht aan de Honda-garage, waar Tijl Teckmans als verkoper aan de slag was. Hij had seksuele avances gemaakt, terwijl hij haar een auto toonde. Toen Britta daar niet op wilde ingaan, zou hij het kofferdeksel van de wagen hard op haar hoofd hebben laten neerkomen. Britta overleefde de klap niet. Teckmans had haar lichaam vervolgens in de auto gelegd en was naar eigen zeggen richting Ardennen gereden, waar hij het lichaam had gedumpt. Een exacte locatie kon of wilde hij zich echter niet herinneren.

De federale gerechtelijke politie Antwerpen en de Cel Vermiste Personen stelden alles in het werk om het lichaam van Britta te vinden, maar het was uiteindelijk een jager die in december 2022 in een bos in de buurt van Dinant de menselijke resten terugvond.

«We hebben aan de wetsgeneesheer die tijdens het onderzoek al was aangesteld, gevraagd om de schedel van Britta te onderzoeken», vertelt Björn Backx, advocaat-generaal bij het parket-generaal in Antwerpen in de podcast van VRT NWS. «Hij is formeel dat er geen impact is, dus het verhaal van Teckmans kan niet worden aangetoond.»

Teckmans werd in 2015 voor het hof van assisen in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar celstraf voor doodslag op Britta Cloetens.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/belgie/zaak-britta-cloetens-verhaal-van-moordenaar-tijl-teckmans-klopt-niet