YouTuber verslindt 4.500 calorieën in recordtijd: «Indrukwekkend hoe snel hij eet»

Een YouTuber uit het Verenigd Koninkrijk heeft in minder dan een half uur een monstergrill van 4.500 calorieën opgegeten. Achteraf moest hij in een donkere kamer gaan liggen om bij te komen. «Ik heb nog nooit een mixed grill challenge gedaan. Het bord was veel groter dan ik had gedacht.»

Het enorme bord van Max Stanford bestond uit kogelbiefstuk, gerookte ham, vier worsten, drie kippenvleugels, een kippenborst en een cheese burger. Dat was nog aangevuld met chips, uienringen, gegrilde tomaat en champignons. Het volledige gerecht telt ongeveer 4.500 calorieën, zowat het dubbele van de aanbevolen calorie-inname per dag.

Tempo-eten of betalen

Op zijn YouTube-kanaal gaat Max vs Food regelmatig eating challenges aan, en deze mixed grill challenge was daar een van. De opdracht is simpel: als je het bord binnen de zestig minuten leeg eet, hoef je er geen rooie cent voor neer te leggen. Lukt dat niet of geef je op, dan betaal je de volle pot van vijftig pond. «Ik weet nooit of ik zo’n enorme uitdagingen ga kunnen, want het is echt veel eten.»

Toch ging Max de uitdaging aan, met succes. De YouTuber slaagde erin zijn bord leeg te eten in 27 minuten en 25 seconden. «Ik was heel blij met die tijd, want het bord was veel groter dan ik had gedacht», vertelt hij. Het vorige record in het Cattlemans Steakhouse stond op 44 minuten.

Nadat zijn bord leeg was, moest Max toch even gaan neerliggen in een donkere kamer. «Ik had wat pijn en voelde me ongemakkelijk. Het was vrij laat, dus ik heb gewoon wat gechilld.»

«Indrukwekkend»

Uitbater Aaron King stond versteld van Max zijn recordtijd. «Het is indrukwekkend om te zien hoe snel hij eet. Ik heb andere mensen de uitdaging zien afmaken en de hoeveelheid tijd die zij nodig hadden in vergelijking met Max, is ongelooflijk.»

Ongelooflijk is de prestatie inderdaad allerminst te noemen, maar hoe doet Max dit toch? De variatie op het bord motiveerde hem alleszins. «Dat ik het vlees kon mengen met chips en uienringen, heeft me zeker geholpen.» Tijdens zijn eating challenges draagt de YouTuber ook losse kledij. «Maar zelfs die worden soms behoorlijk krap», lacht hij.

Lees ook

dit-zijn-de-lekkerste-pizzerias-van-europa



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/youtuber-verslindt-4500-calorieen-recordtijd-indrukwekkend-hoe-snel-hij-eet