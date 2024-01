YES! Disneyland pakt uit met nieuwe attracties

Vanaf 8 januari kunnen bezoekers van Disneyland Parijs genieten van verschillende nieuwe attracties. Wat gaat er precies veranderen? Metro neemt je mee voor een rondleiding.

Deze periode is Disneyland Parijs gehuld in de kerstsfeer en misschien ben je verleid om een uitstapje te maken met vrienden of familie? Dan hebben we goed nieuws! Vanaf 8 januari opent immers een nieuwe attractie in het pretpark.

De eerste nieuwe attractie is een nachtparade, Disney Dreams, die een 8-9 minuten durende show biedt met 500 drones, waarvan sommige voorzien zijn van pyrotechnische effecten. Deze show zal te zien zijn tot juli 2024. Over deze parade zegt regisseur Mabrouk Reguigui: «We hebben ons laten inspireren door de beroemde elektrische parade die tot 2003 werd opgevoerd. Ik herinner me dat ik die in 1992 heb gezien. Ik was toen bijna tien jaar oud. Ik had de ambitie om deze mythische parade terug te brengen.»

A million splashes of colour

Voor de tweede en derde attractie moet je wachten tot 10 februari. Het spektakel ‘A million splashes of colour’ wordt een kleurrijke luchtshow om de somberheid van de grijze wintermaanden te verdrijven. Vier keer per dag, voor het kasteel, kunnen bezoekers genieten van de parade met 12 dansers en 18 personages uit het heden en verleden van Disney.

Tot slot krijgen Mainstream en de twee pleinen aan de uiteinden van het park nieuwe decoraties, die de overgang van de winter naar de lente markeren. Zo wandel je van de bevroren waterfonteinen in de wereld van Elsa tot midden in de natuur.

