WTF. Vrouw die neus afbijt van vriend tijdens date moet niet naar de gevangenis

Een date in Groot-Brittannië is compleet uit de hand gelopen. Een vrouw beet een stukje van de neus van haar vriend af en zette het vervolgens op een lopen. De vrouw werd aangeklaagd, maar moet nu toch niet naar de gevangenis.

Bronwyn Downs en Luke Berry waren al 6 maanden gelukkig samen toen het incident voorviel. De twee besloten om op 25 maart 2022 op datenight te gaan. Ze hielden halt in enkele cafés en dronken een paar cocktails. Er was geen vuiltje aan de lucht. Maar toen ze in de Drawing Room Bar arriveerden liep het helemaal fout.

Ruzie

Bronwyn en Luke kregen het aan de stok met twee vrouwen. De vrouwen hadden de plek van Bronwyn en Luke ingenomen toen die eventjes naar de jukebox waren gelopen. Op een gegeven moment liep de verbale discussie uit op geweld toen iemand met een glas gooide.

Bronwyn en Luke werden daarop uit de bar gezet. Bronwyn realiseerde zich buiten dat ze haar tas was vergeten, waarop Luke aangaf dat hij dat wel zou regelen. Maar voor Luke het goed en wel besefte, zette Bronwyn haar tanden in zijn neus en beet ze er een stuk af. Luke verklaarde achteraf dat hij zich nog herinnert hoe Bronwyn vervolgens het stukje – inclusief neusgaten – op de grond spuwde. Daarna liep Bronwyn weg. Luke schreeuwde het uit van de pijn en werd geholpen door omstaanders. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd hij geopereerd.

Overdosis

Bronwyn werd niet veel later gevonden door de politie. Ze had een overdosis medicatie genomen en verloor meerdere malen het bewustzijn. Bronwyn verklaarde op haar beurt dat ze zich het voorval niet meer kan herinneren. «Ze zegt dat ze vaker mensen slaat, maar zich achteraf niets meer kan herinneren», aldus aanklager Duncan Wilcock. «Ook haar moeder zou met dit probleem kampen.»

«Hulp nodig»

Na zijn operatie weigerde Luke een klacht in te dienen tegen zijn vriendin. «Ze heeft hulp nodig, geen straf.» Uiteindelijk kreeg Bronwyn een werkstraf opgelegd. «Niemand wilde dat dit zou gebeuren», klonk het bij de rechter. «Het is duidelijk dat de beklaagde spijt heeft van haar daden. Ze is een jonge slimme vrouw die wat meer moet opletten met haar drank- en drugsgebruik.»

Of Luke en Bronwyn nog samen zijn, is niet duidelijk.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/wtf/wtf-vrouw-die-neus-afbijt-van-vriend-tijdens-date-moet-niet-naar-de-gevangenis