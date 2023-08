WTF. Veroordeelde verkrachter één jaar lang op vrije voeten na ontsnapping uit gevangenis met jetski

Een veroordeelde verkrachter die vorig jaar een jetski gebruikte bij een ontsnapping uit een gevangenis in Arkansas is deze week gearresteerd in de Amerikaanse staat West Virginia, zo meldt de politie.

De 39-jarige Samuel Paul Hartman werd samen met zijn vrouw, zijn moeder en de vriend van zijn moeder gearresteerd in een hotel in Lewisburg. De vrouwen worden beschuldigd van het helpen ontsnappen van Hartman in augustus 2022 uit de East Arkansas Regional Unit in Brickeys, ten oosten van Little Rock.

Hartman was aan het werk in een veld in de buurt van de gevangenis toen een pick-up met de vrouwen erin naderde. Vanuit het voertuig werden meerdere schoten gelost op een politieagent toen Hartman erheen rende. De pick-up vluchtte naar twee jetski’s die klaarstonden op de Mississippi rivier, niet ver van de gevangenis. Een getuige zag hoe een man en twee vrouwen erop reden.

Levenslang wegens verkrachting

De vriend van zijn moeder, de 52-jarige Rodney Trent, wordt onder meer beschuldigd van het onderdak geven aan een zedendelinquent. De politie wou niet kwijt welke aanklachten er tegen de vrouw en moeder van Hartman lopen.

Hartman werd in 2013 tot levenslang veroordeeld voor een verkrachting in Franklin County, Arkansas.

