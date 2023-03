WTF. Passagier sterft in privéjet door «hevige turbulentie»

In de Verenigde Staten is een passagier van een privéjet om het leven gekomen door «hevige turbulentie». Het vliegtuig was onderweg van New Hampshire naar Virginia, maar moest plots een noodlanding maken op de luchthaven van Connecticut.

In het vliegtuig, een Bombardier Challenger 300, zaten in totaal vijf mensen: twee crewleden en drie passagiers. Op een gegeven moment moest de piloot een noodlanding maken nadat het toestel te kampen kreeg met hevige turbulentie. Die turbulentie leidde tot één dodelijk slachtoffer, aldus de National Transportation Safety Board. Het is niet geweten of er naast het dodelijke slachtoffer nog gewonden zijn gevallen.

Op dit moment loopt het onderzoek nog. De naam van het slachtoffer werd nog niet vrijgegeven. De onderzoekers spraken al met de crew en de andere passagiers en namen de voicerecorder van de cockpit mee. Ook zal er een autopsie uitgevoerd worden.





