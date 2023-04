WTF. Man gaat winkelen met wild vogelbekdier

Een man in Australië is aangeklaagd nadat hij naar verluidt een wild vogelbekdier uit een waterweg had gehaald, het in een handdoek had gewikkeld en het vervolgens had meegenomen op een trein en naar een winkelcentrum waar het publiek het mocht aaien.

De politie van Queensland beweert dat het vogelbekdier op 4 april rond 11 uur uit een waterweg in Morayfield is gehaald, waarbij twee mensen met het dier in een trein stapten en het vervolgens naar een winkelcentrum in Caboolture brachten. De politie werd verteld dat het vogelbekdier vervolgens in de Caboolture Rivier werd vrijgelaten. Op het wederrechtelijk meenemen van een vogelbekdier uit het wild staat een maximumstraf van 431.250 AU-dollar (ongeveer 265.000 Euro).

Ziekte

Vogelbekdieren zijn nachtdieren en schuw. De politie van Queensland legt uit dat «het dier ziek kan worden, of kan sterven naarmate het langer uit het wild is en niet mag worden gevoerd of in een nieuwe omgeving worden geïntroduceerd». Ze adviseren ook: «Als je het geluk hebt een vogelbekdier in het wild te zien, houd dan afstand.»

Giftige sporen

«Hij kan ook giftige sporen hebben die mensen en dieren ernstig kunnen verwonden», besluit de politie. Deze sporen zijn aanwezig bij mannelijke vogelbekdieren, en het ontvangen ervan schijnt ondraaglijk pijnlijk te zijn.

