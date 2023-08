WTF. Koppel dat elkaar nog nooit fysiek ontmoette, trouwt via Zoom

Een vrouw uit het Engelse Lancaster is getrouwd met een man uit de VS, die ze tijdens de coronalockdown had leren kennen in een Facebookgroep. De twee hebben elkaar nooit in levende lijve ontmoet. Het huwelijk is intussen al nietig verklaard.

De toen 27-jarige studente Ayse Reeves zocht tijdens de coronalockdown een buitenlandse pennenvriend. In een Facebookgroep leerde ze de toen 24-jarige Darrin Martin kennen. De twee begonnen dagelijks te bellen, ondanks het tijdsverschil van vijf uur. Reeves gooide zelfs haar slaappatroon om zodat ze op hetzelfde ritme leefde als Martin.

Nog tijdens de lockdown werden ze een koppel. Toen Reeves in juli 2020 probeerde om haar geliefde te bezoeken in het Amerikaanse Michigan, weigerde de Amerikaanse immigratiedienst haar naar eigen zeggen de toegang tot de VS. Dat weerhield Martin er niet van om haar in mei 2021 via FaceTime ten huwelijk te vragen. Hij had op voorhand aan Reeves’ vader de hand van zijn dochter gevraagd.

Het koppel was aanvankelijk van plan om in het huwelijksbootje te stappen toen ze eindelijk de kans kregen om elkaar voor het eerst te ontmoeten. Maar toen lazen ze dat een nieuwe wet internationale virtuele huwelijksceremonies legaal maakte in de Amerikaanse staat Utah. In augustus 2021 trouwden ze via Zoom, terwijl hun ouders toekeken, tijdens een ceremonie die in Utah werd geofficialiseerd.

Internetsprookje barst uiteen

Het huwelijk was echter geen lang leven beschoren. Reeves beëindigde de relatie in december 2021 en vroeg een nietigverklaring van het huwelijk aan, met als reden: ‘niet-consumptie’. Het niet-consummeren van een huwelijk is in de rooms-katholieke traditie grond voor een echtscheiding.

Omdat Martin in de Verenigde Staten woont en Reeves in het Verenigd Koninkrijk, duurde het meer dan 15 maanden voordat de nietigverklaring werd afgerond. Het vonnis kwam er uiteindelijk in april van dit jaar. «Toen de brief in de bus viel dat ik niet meer getrouwd was, was het alsof er een gewicht van mijn schouders viel», aldus Reeves. «Terugkijkend voelt het alsof het niet echt was omdat ik hem nooit heb ontmoet. (…) Ik zat in de put toen het allemaal gebeurde. Het feit dat ik eruit ben kunnen kruipen, heeft me veel sterker gemaakt.»

Martin van zijn kant beweert dat hij probeerde een vriendschap met haar te onderhouden en zegt dat «we nu nog steeds vrienden zouden zijn», mocht Reeves hem niet op alle online kanalen geblokkeerd hebben.

