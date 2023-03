WTF. Kat die getatoeëerd en mishandeld werd door gangsters vindt gouden mandje (video)

In de Verenigde Staten heeft een kat die mishandeld werd door gangsters een nieuwe thuis gevonden. De haarloze sphynx werd aangetroffen in de Cereseo No 3 staatsgevangenis in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez. Criminelen hadden het beestje zwaar toegetakeld. Zo hadden ze twee keer de zin ‘Hecho en Mexico’ (‘Gemaakt in Mexico’) getatoeëerd op het lijfje van de kat.

Bewakers ontdekten de kat na een gevangenisopstand waarbij 10 bewakers en 7 gedetineerden stierven. Er werden ook andere dieren gevonden, maar het was vooral de kat die er erg aan toe was. Nadat de kat uit de handen van de gangsters was gered, werd hij opgegeven voor adoptie. Er waren honderden kandidaten, maar uiteindelijk werd beslist om het arme dier naar Texas te sturen.

De identiteit van het nieuwe baasje werd uit veiligheidsoverwegingen niet vrijgegeven. De nieuew eigenaar heeft kunnen aantonen dat hij goed voor de kat zal kunnen zorgen. Bovendien is hij al in het bezit van een andere sphynx.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/wtf/wtf-kat-die-getatoeeerd-en-mishandeld-werd-door-gangsters-vindt-gouden-mandje-video