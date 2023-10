WTF. Kannibaal die mensenbrein at op kerkhof na 10 jaar ontslagen uit psychiatrisch ziekenhuis

Tyree Smith uit Bridgeport, in de Amerikaanse staat Connecticut, vermoordde een dakloze man en at vervolgens zijn hersenen en oogballen op. Tien jaar na zijn opname in een psychiatrisch ziekenhuis wordt de man weer vrijgelaten. Dat melden Amerikaanse media.

In december 2011 zou Smith aan zijn nicht hebben opgebiecht dat hij een man had vermoord en zijn hersenen had opgegeten op het kerkhof van Lakeview, terwijl hij sake dronk. Hij zei ook dat hij van plan was om meer mensen op te eten. Een maand later vond de politie het verminkte lichaam van Angel Gonzalez in een leegstaand appartement in Bridgeport, waar Smith als kind had gewoond. Later troffen agenten een bebloede bijl en een lege fles sake aan in een gracht vlakbij de begraafplaats.

De gruwelijke zaak haalde destijds het voorpaginanieuws. Smith werd na een rechtszaak in juli 2013 niet schuldig bevonden aan moord, omdat hij ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. Hij werd voor 60 jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Psychiater opeten

Tien jaar na het incident verklaart de Psychiatric Security Review Board van de staat Connecticut dat Smith klaar is om terug te keren naar de maatschappij. «Sinds zijn laatste hoorzitting is Tyree Smith klinisch stabiel gebleven. Hij neemt zijn medicatie, is actief betrokken bij alle aanbevolen vormen van behandeling en is al meerdere jaren symptoomvrij.» Smith zal in een groepswoning in Waterbury gaan wonen en mag niet omgaan met mensen die betrokken zijn bij criminele activiteiten.

Op het proces getuigde psychiater Dr. Reena Kapoor van de Universiteit van Yale dat Smith zijn lust voor menselijk vlees had behouden na zijn arrestatie en zelfs had aangeboden om haar op te eten. Kapoor beweerde dat Smith sinds zijn kindertijd leed aan psychotische incidenten en stemmen hoorde die hem vertelden mensen te vermoorden.

De stemmen zouden Smith opgedragen hebben om de hersenen van het slachtoffer op te eten zodat ze een beter begrip zouden krijgen van menselijk gedrag. Hij moest ook de ogen opeten, zodat de stemmen in het «geestenrijk» konden kijken. Kapoor voegde eraan toe dat Smith na het opeten van het brein naar de fastfoodketen Subway ging.

