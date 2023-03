WTF. Ex-gevangenisdirecteur in cel na vondst wietplantage

De Waalse ex-gevangenisdirecteur Roger M. (71) zit sinds donderdag opgesloten in de gevangenis van Hasselt. De man werd aangehouden nadat speurders in een onderzoek naar cannabisteelt bij hem uitkwamen. Dat schrijft HBVL.

In het kader van een grootschalig Limburgs drugsdossier vielen de speurders van de lokale politie Maasland afgelopen dinsdag bij hem binnen. De recherche voert al enige tijd een onderzoek nadat ze onlangs in Dilsen-Stokkem een ontmantelde cannabisplantage hadden ontdekt. Er werden arrestaties verricht, maar het onderzoek toonde aan dat er nog meer verdachten betrokken waren. Het spoor werd gevolgd tot over de taalgrens en dinsdag in de vroege ochtend werden er enkele huiszoekingen uitgevoerd. De speurders gingen langs in onder meer Fléron en Aywaille, op het thuisadres van de ex-gevangenisdirecteur.

In het huis van Roger M. troffen ze een grote cannabisplantage aan, met zowat duizend planten. Roger M. werd onmiddellijk in de boeien geslagen en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Die besloot om hem in de gevangenis in Hasselt op te sluiten. Ook de vriendin van Roger M. werd gearresteerd en aangehouden.

Pensioen

In 2013 liep ook al een gerechtelijk onderzoek naar Roger M., omdat hij materiaal en diensten uit de gevangenis van Verviers gebruikt zou hebben om paardenboxdeuren en graslandbarrières te maken voor zijn eigen woning. De man, die sinds 1973 aan de slag was in het Gevangeniswezen, ging in 2014 met pensioen.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/wtf/wtf-ex-gevangenisdirecteur-cel-na-vondst-wietplantage