WTF. Dromedaris, kaaiman en gele python gezegend in kathedraal van New York (video)

Een dromedaris, gele python en een kleine kaaiman. Het zijn slechts enkele van de honderden dieren die afgelopen zondag werden gezegend in de kathedraal Saint John the Divine in New York. Dit ter herdenking van Franciscus van Assisi, die een grote dierenliefhebber was.

Ieder dier werd op zijn beurt de kerk binnengeleid en gezegend door Andrew Dietsche, de bisschop van New York. Naast honden en katten passeerden dus ook enkele bijzondere dieren de revue. Zo was er ook onder meer nog een uil, een pony en een struisvogel.

De kathedraal, die plaats biedt aan zowat 1.500 mensen, zat afgeladen vol. Voor 15 dollar konden de baasjes de twee uur durende dienst en de zegening van hun huisdier bijwonen. De dierenwijding vindt normaal gesproken elk jaar op 1 oktober plaats. Nu was het echter al van 2018 geleden, dat uitstel was in 2019 te wijten aan een brand en nadien aan de coronapandemie.

