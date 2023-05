WTF. Daarom doen mensen zout in hun koffie

Een rare life hack gaat momenteel rond op het internet: mensen voegen een klein snufje zout toe aan hun koffie, alsof het een soort verschrikkelijke soep is. Waarom in godsnaam zou je dat doen? We ontdekken het samen.

De hack werd voor het eerst verspreid door Twitter-gebruiker BirdRespecter, die volgers vertelde «een klein snufje zout in zwarte koffie verwijdert de bitterheid bijna volledig. Ik dacht dat dit algemeen bekend was totdat mijn collega me aankeek alsof ik horens had omdat ik dit laatst deed.»

Hoewel je terecht sceptisch staat tegenover een internet dat je rode wijn, cola en Pilk (pepsi met melk) bracht, lijkt er toch iets van waar te zijn.

«Op je tong zitten een heleboel smaakreceptoren, die over het algemeen natriumionen detecteren die een membraan passeren, en dan ervaar je zoutheid. Maar daarbij ervaar je ook enkele synergetische effecten», legt YouTuber en barista James Hoffman uit in een video. «Over het algemeen kan zoutheid bijvoorbeeld zoetheid versterken, en het kan ook bitterheid verzachten of verminderen.»





Probeer deze truc gerust zelf, maar wij gaan rustig verder met bittere koffie drinken.

