WTF. 57 atleten kampen met diarree na deelname aan WK triatlon: «Komt ervan als je in stront zwemt»

Minstens 57 atleten zijn ziek geworden na deelname aan het WK triatlon in het Britse Sunderland, zo bevestigden gezondheidsfunctionarissen. Bij tests van het milieuagentschap drie dagen voor het evenement bleek dat het aantal kolonies E. coli-bacterieën meer dan 39 keer hoger lag dan de metingen van de maand ervoor. Het evenement vond plaats op een stuk kustlijn dat het voorwerp is van een langlopende strijd over rioolwaterlozingen.

Ongeveer 2.000 mensen namen vorig weekend deel aan de triatlon. Het zwemonderdeel vond plaats voor de kust van Sunderland. Een staal met zeewater van het Environment Agency, afgenomen drie dagen voor het evenement, toonde dat in het bewuste stuk kustlijn 3.900 E. coli-kolonies per 100 ml voorkwamen, meer dan 39 keer meer dan de metingen van de maand ervoor. E. coli is een bacteriële infectie die buikpijn en bloederige diarree kan veroorzaken.

British Triathlon, het bestuursorgaan voor triatlons in Groot-Brittannië, beweert dat de stalen niet afkomstig zijn van het stuk kustlijn waarin de wedstrijd plaatsvond. De organisatie zegt dat haar eigen testresultaten voldeden aan de vereiste normen voor het evenement.

«Zwemmen moest afgelast worden»

Jacob Birtwhistle, een Australische triatleet, plaatste de resultaten van het Environment Agency op Instagram en schrijft dat hij zich onwel voelde na het evenement: «Ik voel me behoorlijk beroerd sinds de wedstrijd, maar dat komt ervan als je in stront zwemt. Het zwemmen had afgelast moeten worden.»

Een ander schreef: «Dat verklaart waarom ik maandagavond met mijn hoofd in het toilet zat na mijn deelname!»

Eva Perrin, wetenschaps- en onderzoeksmedewerker van de campagnegroep Surfers Against Sewage, zei: «Het monster dat op 26 juli werd genomen, vertoonde ongekende niveaus van E. coli, ver boven wat natuurlijk is voor dit zeewater of veilig is voor menselijk recreatief gebruik, en moet dringend nader worden onderzocht.»





Rioolwaterlozingen

Het evenement vond plaats op een stuk kustlijn dat het voorwerp is van een langlopende strijd over rioolwaterlozingen tussen actievoerders en de regering over tekortkomingen in de regelgeving. De actievoerders beweren dat de lozingen van rioolwater in de bewuste regio tussen 2017 en 2021 zijn toegenomen en dat de overheid zich niet heeft gehouden aan de regelgeving voor afvalwater.

Northumbrian Water stelt dat het sinds oktober 2021 geen lozingen heeft geregistreerd die de zeewaterkwaliteit voor de kust van Sunderland zouden kunnen hebben beïnvloed.

