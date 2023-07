WOW. ZOVEEL procent van Belgische grond is landbouwgrond

Sinds 1980 is de gemiddelde oppervlakte van de landbouwbedrijven in België verdriedubbeld. Al enkele jaren is landbouwgrond goed voor 44,4% van de totale landoppervlakte. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Terwijl in Libramont, in de provincie Luxemburg de grootste openluchtlandbouwbeurs van Europa aan de gang is, publiceert Statbel een greep uit de belangrijkste cijfers over landbouw uit 2022. Daaruit blijkt onder meer dat een op de twee landbouwbedrijven actief is in veeteelt.

Melkvee grootste slokop

Voor 37% van de dierlijke producten gaat het om melk. Maar op de tweede plaats staat de kweek van varkens, nog steeds het belangrijkste vlees dat boeren op de markt brengen. Over het algemeen produceert ons land ook meer vlees dan dat het consumeert. Rund- en pluimvee (18 en 15%) volgen elkaar kort op in populairste vleessoorten.

Ook bij akkergrond draait de landbouw vooral om veeteelt. Meer dan de helft wordt namelijk gebruikt voor de productie van diervoeding. De tuinbouw vertegenwoordigt daarentegen 5,1% van de landbouwoppervlakte, maar levert toch 19,6% van de productiewaarde van de sector op.

