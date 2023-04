In de Berlijnse zoo heeft een Aziatische olifant, genaamd Pang Pha, zichzelf aangeleerd om bananen te pellen. «Dit is erg uniek gedrag», klinkt het in een statement van de Berlijnse neurowetenschapper Michael Brecht (Humboldt Universiteit).

Olifanten eten weleens graag bananen – zoals de meeste mensen – maar ze eten ze altijd met de pel er nog aan. De 36-jarige olifant Pang Pha houdt het evenwel graag wat verfijnder. Sinds enige tijd pelt ze haar bananen.



Verfijnde eter

Of ze de banaan pelt hangt af van het soort banaan. Groene en gele bananen slikt ze helemaal in, met pel en alles erop en eraan. Een bruine banaan vindt ze niet lekker en gooit ze systematisch weg. Maar als je haar een gele banaan met bruine plekken geeft, zal ze de banaan pellen. Met haar slurf breekt ze de vrucht in twee en haalt ze het binnenste uit het vel. De pel laat ze achter.

Opvallend: ze vertoont het gedrag nooit in groep. Wanneer ze in groep eten, eet ze eerst zo veel mogelijk bananen. Eentje houdt ze dan achter om te pellen wanneer ze opnieuw alleen is.

Uniek gedrag

«We hebben erg uniek gedrag ontdekt», schrijft neurowetenschapper Brecht. Hij beschreef Pha’s bijzondere eetgewoontes in het vaktijdschrift Current Biology. «Wat het gedrag van Pang Pha zo uniek maakt, is een combinatie van factoren – de vaardigheid, snelheid, individualiteit en de vermeende menselijke oorsprong – in plaats van één enkel gedragselement.»

Pang Pha nam het gedrag vermoedelijk van mensen over. Wanneer medewerkers van de zoo haar voederden als kind pelden ze steevast de bananen voor haar. Dit bewijst volgens de onderzoekers dat olifanten meer cognitieve vaardigheden hebben dan gedacht.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/wow-olifant-heeft-zichzelf-aangeleerd-om-bananen-te-pellen