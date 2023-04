WOW. Diepste vis ooit vastgelegd op camera (video)

In de Izu-Ogasawara geul in Japan filmden wetenschappers vissen op meer dan 8.000 meter diepte, waarmee ze alle records breken. De trog is niet zo gekend als de nog diepere Marianentrog maar is leefbaarder voor vissen en dus zeker niet minder interessant.

Aan de westelijke rand van de Stille Oceaan ligt een reeks geulen tot 11.000 meter diep, waar de plaat van de Stille Oceaan onder verschillende continentale platen zakt. Het was hier, in de Izu-Ogasawara geul, dat wetenschappers een onbekende soort slakvis filmden op een ongelooflijke 8.336 meter diepte, waarmee het vorige record van de diepste vis, gevonden op 8.178 meter in de beroemde Mariana geul, werd gebroken.

Warmer

Doordat de Izu-Ogasawara geul warmer is dan de andere geulen van gelijkaardige dieptes dachten de wetenschappers dat het wel eens vol leven kon zitten. Ze kwamen niet bedrogen uit. «Mensen denken vaak dat diepte het belangrijkste is, maar ook temperatuur is een essentiële factor voor leven», verklaart Alan Jamieson van het Minderoo-UWA Deep Sea Research Centre, die de expeditie leidde, aan IFLScience.





Jamieson legde uit dat hoewel de wateren boven de Marianentrog tropischer zijn dan die van de Izu-Ogasawara, de trog zelf kouder is omdat hij dichter bij de Zuidelijke Oceaan ligt. «Antarctica stuurt de hele zaak», zei hij. Koud, zout water zinkt naar de bodem voor de kust van het bevroren continent, een proces dat nu wordt verstoord door de opwarming van de aarde. Telkens als dit bodemwater een geul tegenkomt, stroomt het erin. Tegen de tijd dat het water de Izu-Ogasawara bereikt, is het minder dan een graad warmer dan bij de Mariana, maar dat is nog steeds genoeg om de ecologie te veranderen.

Ongleoofleijke plaatsen

«De Japanse geulen waren ongelooflijke plaatsen om te onderzoeken; ze zijn zo rijk aan leven, zelfs helemaal op de bodem. Er zijn geen warmere geulen van vergelijkbare diepte, dus als iemand op grotere diepte vis vindt, zal het verschil niet groot zijn», concludeert Jamieson.

