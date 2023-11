Wordt jouw Google-account op 1 december verwijderd?

Vanaf 1 december 2023 kan Google inactieve accounts opschorten en de gegevens ervan verwijderen. Het gaat om accounts die minstens twee jaar lang niet zijn gebruikt. Als jij in deze situatie zit en je wilt je account behouden, lees dan verder.

Google belooft alle inhoud van deze accounts te verwijderen, van e-mails tot foto’s en verschillende documenten die op het platform zijn gemaakt en opgeslagen. Als je een oud account hebt laten verlopen maar de inhoud ervan niet permanent wilt laten verdwijnen, volg dan deze stappen.

Om een account ’te activeren’, hoef je alleen maar eenmaal in te loggen, zonder verdere actie. In feite komt het gewoon erop neer dat je iets doet met je Google-account, zoals een zoekopdracht uitvoeren, een e-mail lezen, YouTube of Drive raadplegen, of zelfs een mobiele app downloaden vanuit dat account. Dat is voor Google voldoende om het als actief te beschouwen. In ieder geval belooft Google meerdere meldingen te sturen voordat het account wordt verwijderd, inclusief naar een hersteladres als dat is opgegeven.

Alleen persoonlijke accounts

Merk op dat deze maatregel alleen van toepassing is op persoonlijke accounts, niet op accounts die aan een werkgever, school of enige andere organisatie zijn gekoppeld. Ook worden mensen met een betaald Google One-account niet getroffen.

Dus, om onaangename verrassingen in de komende weken te voorkomen, is het aan te raden om in te loggen op oude accounts die soms vergeten zijn. En als je er waardevolle documenten in vindt, weet dan dat je ze kunt overzetten naar je primaire account door naar Google Takeout te gaan. Selecteer dan alle gegevens die je wilt downloaden en kopieer ze één voor één naar je andere account. Dan hoef je je geen zorgen meer te maken over het behoud van je oude account.

