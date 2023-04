Winnend ‘Huis Gemaakt’-koppel uit elkaar: «Huis komt niet te koop te staan»

Anaïs (23) en Cedric (24), die vorig jaar het tweede seizoen van VTM-programma ‘Huis Gemaakt’ wonnen, zijn uit elkaar. Dat hebben ze bekendgemaakt op Instagram.

Het was sommige volgers van het jonge koppel op Instagram al niet ontgaan dat de twee nog amper foto’s van elkaar deelden, en dat vermoeden werd vandaag door de ballerina en de dakwerker zelf bevestigd. «We hebben een tijdje geleden samen met pijn in het hart het besluit genomen dat het beter is om elk onze eigen weg op te gaan», klinkt het in een gezamenlijk bericht.

«Soms neemt het leven een onverwachte wending en gaan de dingen niet zoals gehoopt. We hebben samen een ongelofelijke tijd meegemaakt en willen de mooie jaren alleen maar koesteren. We gaan uit elkaar met enorm veel respect en liefde voor elkaar en blijven zeker gewoon maatjes.»

Huis niet te koop

Anaïs en Cedric wonnen vorig jaar een ‘gratis’ huis in Antwerpen nadat ze het zelf gerenoveerd hadden in het VTM-programma ‘Huis Gemaakt’. De vraag is dan ook wat er met dat huis zal gebeuren. «We hebben vorig jaar het zotste avontuur samen meegemaakt met als uitkomst het mooiste cadeau ooit, een huis winnen. Bij deze willen we jullie ook meedelen dat het huis niet te koop komt te staan en dat er één van ons in zal blijven wonen», klinkt het, zonder verder te specifiëren wie er in hun stekje blijft wonen.





«We vragen jullie om onze privacy te respecteren en willen hier ook geen verdere reactie op geven», besluiten ze.

