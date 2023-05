WHO luidt alarmbel: één op de drie kinderen in Europa is te zwaar

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kampt één op de drie kinderen in de Europese Regio, het Europese werkgebied van de WHO dat 53 landen in Europa en Centraal-Azië beslaat, met overgewicht of obesitas.

Volgens het WHO European Regional Obesity Report 2022 lijdt één op de drie lagereschoolkinderen aan overgewicht of obesitas. De WHO definieert overgewicht als een body mass index (BMI) gelijk aan of groter dan 25 en obesitas als een BMI gelijk aan of groter dan 30. Volgens recente schattingen veroorzaken overgewicht en obesitas jaarlijks meer dan 1,2 miljoen sterfgevallen in het Europese werkgebied van de WHO, goed voor 13% van de totale sterfte.

De World Obesity Atlas 2023 van de World Obesity Federation voorspelt dat het aantal jongens en meisjes met obesitas in het Europese werkgebied van de WHO respectievelijk met 61 procent en 75 procent zal stijgen tussen 2020 en 2035. Dat zou betekenen dat 17 miljoen jongens en 11 miljoen meisjes tussen 5 en 19 jaar oud met obesitas zal kampen. Overgewicht en obesitas in alle leeftijdscategorieën zou het Europese werkgebied van de WHO tegen 2035 800 miljard dollar (729 miljard euro) kosten.

Preventie

Om het tij te keren schuift de verklaring drie acties naar voren. Ten eerste moeten preventieve inspanningen om obesitas bij kinderen aan te pakken al aanvangen bij de zwangerschap en de vroege kinderjaren. Ten tweede moet de voedings- en drankenindustrie gereguleerd worden. Ten derde moet lichaamsbeweging bevorderd worden.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wereld/who-luidt-alarmbel-een-op-de-drie-kinderen-europa-te-zwaar