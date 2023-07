Wereldberoemde actrice bezoekt Disneyland Parijs incognito: «We stonden achter haar en herkenden haar niet» (foto)

Was je vorige week toevallig in Disneyland Parijs? Dan zou het zomaar eens kunnen dat je niemand minder dan Natalie Portman gepasseerd bent…

Fans van Natalie Portman die op 26 juni in Disneyland Parijs waren, hadden een kans om haar tegen het lijf te lopen. De 42-jarige actrice uit onder meer ‘Black Swan’ en ‘Thor’ was daar toen van de partij om leerlingen van de ‘Ecole Koenig’ – een Frans-Amerikaanse muziekschool – te begeleiden. Op een foto op sociale media is ze te zien, met op de achtergrond het iconische Disney-kasteel. Ze draagt weliswaar een zonnebril waardoor ze minder herkenbaar is.

Jaloers

In de reacties vinden heel wat mensen die toen ook in Disneyland Parijs waren het jammer dat ze haar gemist hebben. «Zelfs wij herkenden haar niet. Ze moet een rustige dag gehad hebben», «Ik ben zo jaloers», «Oh mijn God! Ik hou van deze actrice», «We stonden achter haar en herkenden haar niet», en «Wat maakt het uit? Ze is een zeer goede actrice, maar een mens zoals iedereen. Laat haar gewoon haar leven leiden», klinkt het onder meer.

Facebook DLPReport-pfbid02HhmAcpTVaz6GDsjy1pEn3NNxT6HU1pLu6GWtnDKJ85H5FMh2j4a5xBGawVPfjhRVl

Lees ook

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/wereldberoemde-actrice-bezoekt-disneyland-parijs-incognito-we-stonden-achter-haar-en-herkenden-haar-niet