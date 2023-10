We lanceren zoveel raketten dat het onze stratosfeer vervuilt, waarschuwen onderzoekers

Een team van onderzoekers heeft verontreinigde metalen gevonden in de stratosfeer van de aarde. Deze metalen zijn volgens het team terug te voeren op de lancering van raketten en satellieten. Veranderingen in de stratosfeer zijn mogelijk zorgwekkend, omdat het thuisbasis is van de ozonlaag die ons beschermd tegen zonnestraling.

«Er gaan zoveel raketten omhoog en er vallen constant satellieten terug op aarde, dat het zichtbaar begint te worden in de stratosfeer», zegt onderzoeker Dan Cziczo, die verbonden is aan de Amerikaanse Purdue-universiteit waar ook astronaut Neil Armstrong aan studeerde. «Wat dit onderzoek laat zien is dat de impact van ruimtevluchten aanzienlijk kan zijn, misschien wel groter dan we hebben gedacht».

Vurige vlammenzee

Het team vond sporen van aluminium, ijzer, koper en lood, die afkomstig waren van raketten en satellieten die de stratosfeer doorkruisen. Als iets de atmosfeer van de aarde binnenkomt, is dat meestal in een vurige vlammenzee. In het geval van raketten en satellieten kan al die hitte metalen van de ruimtevaartuigen strippen, die uiteindelijk in de stratosfeer blijven hangen. Mogelijk gevaar volgens de onderzoekers is dat onze ozonlaag door de verontreiniging wordt aangetast.

«Er moet dringend meer onderzoek gedaan worden om te begrijpen welke impact deze metalen hebben op onze ozonlaag en hoe ze de stralingsbalans kunnen beïnvloeden», zegt hoogleraar John Plane van de Universiteit van Leeds.

Ook ruimteafval wordt een steeds groter probleem. Zo’n drieduizend afgedankte satellieten draaien nog altijd rond de aarde en het aantal ‘near misses’ neemt elk jaar toe, stellen experts. Eerder deze maand kreeg het bedrijf Dish Network een boete van 150.000 dollar opgelegd van de Amerikaanse overheid. Het bedrijf kreeg de boete vanwege een satelliet uit 2002 die een risico zou vormen voor andere kunstmanen.

