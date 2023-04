Wat maakt Coachella zo anders dan pakweg Rock Werchter?

In de Californische woestijn gaf Coachella afgelopen weekend het officieuze startschot van de festivalzomer. Blikvangers dit jaar zijn K-popband Blackpink, TikTok-sensatie Bad Bunny en Frank Ocean. Al is muziek volgens critici slechts bijzaak op een festival dat draait om zien en gezien worden. Is Coachella echt zo duur, overhypet en overvol influencers? Vlak voor het tweede weekend van start gaat, duikt Metro in het meest besproken festival ter wereld.

De 22ste editie van Coachella vond opnieuw plaats in de stoffige woestijn nabij Indio, op zo’n 200 kilometer ten oosten van Los Angeles. Twee weekends op rij nodigt de organisatie 167 artiesten uit, van wereldster Rosalia tot indienamen als 070 Shake en Wet Leg. Coachella overstijgt evenwel al jaren zijn titel als muziekfestival. Het is een safari voor celebrityspotters (fans zagen Camila Cabello zoenen met haar ex Shawn Mendes), een onophoudelijke catwalk voor trendwatchers (street style haalt het in 2023 van bohemian looks) en een bucketlistevent voor muziekliefhebbers (Blink-182 gaf een verrassingsoptreden in hun originele bezetting). Wie afzakt naar de bloedhete weide, weet dat er iets zal gebéuren.

De prijs

Ticketprijzen voor Coachella starten aan 549 dollar voor een weekend. Daarbovenop komen transactiekosten (79 dollar), een shuttlebus van en naar het festival (50 dollar) en campingtickets (145 dollar). Alles inclusief kom je dus al snel aan 823 dollar per persoon, ofwel zo’n 750 euro. Wie een campingspot dichtbij het terrein wilt betaalt 375 dollar voor zijn campingticket, een VIP-ticket kost 1,069 dollar. Ook voor eten en drinken tel je een flinke duit neer. Wat dacht je van een Heineken-pils aan 15 dollar of een kom cornflakes voor 12 dollar? In een virale TikTok toonden twee meisjes hoe ze dit jaar 64 dollar betaalden voor twee iced coffees en twee burrito’s. De organisatoren houden wel rekening met de warme temperaturen: een flesje water kost 2 dollar.

Brand deals

Aan de oorsprong van het ‘Coachella Valley Music and Arts Festival’ ligt een optreden van grungeband Pearl Jam in 1993. Eddie Vedder en co zakten af naar de woestijn als protest tegen de hoge ticketprijzen van Ticketmaster. De show was zo succesvol dat in 1999 een gloednieuw muziekfestival geboren werd. Voor wie vandaag op de weide rondloopt, is het speuren naar een zweem van die rebellie. Exact dertig jaar na het rockconcert, is Coachella de achtergrond geworden voor digital marketing, brand deals en influencer content. Zeker sinds de opkomst van Instagram zagen merken het festival als de ideale setting om hun trendy outfits en producten te showen aan een groot publiek via jonge gezichten. Zo nodigt moderetailer Revolve ieder jaar celebrities als Kendall Jenner en Paris Jackson uit op hun eigen exclusieve influencerfestival tijdens Coachella. In 2022 resulteerde dat nevenevent alleen al volgens influencerplatform Traackr in 5.000 posts van 700+ influencers die samen meer dan 25 miljoen interacties (likes en comments) vergaarden.





De influencers

Maar de vraag is of dat werkelijk betekent dat de festivalweide overspoeld wordt door socialites. Een grote groep bevindt zich dus enerzijds op events als Revolve Festival. Een andere groep doet dan weer alsof ze op Coachella zijn, aldus influencer Loren Gray, zelf goed voor 24 miljoen Instagram-volgers. «Influencers boeken hun Airbnb, doen hun haar en make-up en nemen elke dag een foto in de woestijn. Maar ze gaan niet naar het festival», klinkt het in een TikTok-video. Het is onduidelijk over hoeveel influencers Gray het heeft. Feit is sowieso dat veel influencers niet naar Coachella gaan om te feesten, maar om te werken en content te creëren.

Is Coachella wel nog zo bijzonder?

Anno 2023 bevindt Coachella zich in een moeilijk parket. Jarenlang oefende Coachella een ongeziene invloed uit op de muziek- en festivalwereld. Bewijs daarvan is bijvoorbeeld hoe ieder Europees festival intussen ook uitpakt met een fotogeniek reuzenrad en reeks ballonnen. Maar voor het eerst in lange tijd is het toonaangevende festival nog niet hopeloos uitverkocht, en lijkt de hype getemperd. Er zijn nog steeds tickets beschikbaar voor het tweede weekend – influencers gaan sinds jaar en dag vooral naar het eerste. Dat kan erop wijzen dat het festival te duur en te braaf geworden is voor muzieklefhebbers (de affiche oogt opvallend poppy), terwijl influencers enkel nog maar naar het festival gaan als ze uit de kosten kunnen komen via deals. Mogelijk is er nood aan een nieuwe wind.

Angèles American Dream

Afgelopen vrijdag mocht ook de Brusselse popster Angèle haar debuut maken in de woestijn. « My name is Angèle, I come from Belgium and I am so happy to be here», introduceerde Angèle zichzelf na haar eerste nummer op Coachella. Wat volgde was een veroveringstocht van 45 minuten, waarin ze haar grootste hits op het gewillige Amerikaanse publiek afvuurde. De pers was nadien lovend. LA Times meende dat «de koningin van de discopop» als een van de weinige Franstaligen kans maakt op een doorbraak. Rolling Stones had het over «de enige pure pop performance van de avond». Angèle is op dit moment op tournee door de Verenigde Staten. Slechts een handvol Franstalige artiesten kon ooit een carrière uitbouwen op Amerikaanse bodem. Maar met ‘Fever’, Angèles grootste hit met superster Dua Lipa’ en een tour de force op Coachella lijkt Angèle dat patroon te doorbreken. Haar tweede concert dit weekend zal die trend allicht verderzetten.



