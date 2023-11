Wat is ‘stonewalling’ en waarom is het zo schadelijk voor je relatie?

Zelfs al heb je nog nooit gehoord van ‘stonewalling’, je kreeg er vast al mee te maken in relaties. Kort gezegd is ‘stonewalling’ het weigeren om met de ander te communiceren. Waar komt het vandaan en wat moet je doen als je ermee wordt geconfronteerd? Metro vertelt je alles.

Stel je voor dat je ruzie hebt met je partner, of zelfs met een vriend, en plots reageert die persoon niet meer. Er heerst enkel nog stilte. Dat soort gedrag wordt ‘stonewalling’ genoemd.

Wat is ‘stonewalling’?

‘Stonewalling’ is een Engelse term die het best vertaald kan worden als een ‘muur van stilte’. Dit gebeurt wanneer iemand bewust weigert deel te nemen aan een gesprek of vragen weigert te beantwoorden. Dit gedrag kan worden gebruikt als een verdedigingsstrategie of als een manier om conflicten te vermijden. Wanneer iemand deze houding aanneemt, kan hij of zij de communicatiepogingen van de andere partij negeren, vragen onbeantwoord laten of volledig zwijgen. Daardoor is het moeilijker om een oplossing te vinden. Communicatie is tenslotte essentieel om elkaars standpunten te begrijpen en gezamelijke oplossingen te vinden.

Het belang van een pauze nemen

Vergis je niet: het kan productief zijn om even afstand te nemen wanneer er een verhitte discussie plaatsvindt, om je gedachten te ordenen en helder te denken voor een constructieve dialoog. Maar als het stilzwijgen aanhoudt, wordt het problematisch. Dan ontloop je de verantwoordelijkheid. Want zwijgen kan misschien lijken op een gebrek aan communicatie, maar het is eigenlijk een krachtige manier om een boodschap over te brengen. Helaas kan ‘stonewalling’ twijfels oproepen bij je partner of vriend en zelfs de liefde/vriendschap die de ander voor jou voelt, in twijfel trekken. Je weet dat de ander lijdt en besluit toch om ongevoelig te zijn voor die pijn.

Hoe kun je uit deze impasse komen?

Er is geen wonderoplossing, maar in geval van ruzie:

* Blijf kalm;

* Uit je gevoelens;

* Geef ruimte en/of stel een pauze voor;

* Gebruik geweldloze communicatie.

Het doel is om de persoon die aan ‘stonewalling’ doet te laten begrijpen dat deze situatie jou pijn doet, zodat jullie beiden in de toekomst beter kunnen communiceren.

