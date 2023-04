Wat is de oorsprong van de aprilvis?

Het is weer eens de eerste dag van april en dat betekent dus grappen en grollen bij de vleet. En vissen, raar genoeg. Maar hoe is onze geschubde vriend betrokken geraakt bij deze traditie? En doet iedereen dit?

We staan er niet bij stil maar van alle landen die 1 april vieren zijn er slechts enkelen die het begrip ‘aprilvis’ kennen. Naast België doen ook Italië, Frankrijk en enkele Franstalige regio’s hieraan mee. Dat net deze selectie landen de vis-traditie kennen is niet toevallig.

Franse koning

De oorspronkelijke ‘aprilvis’ is naar verluidt een Franse koning uit Lotharingen die uit een gevangenis ontsnapte verkleed als vis. Dit merkwaardige tafereel speelde zich af op 1 april. Hij was dus de allereerste ‘poisson d’avril’. Vandaar ook de link met Franstalige landen.

De beste grap

Maar wat zijn de beste aprilgrappen in de rijke geschiedenis van de ietwat vervelende maar ook amusante traditie? Eén van de meest opvallende is in ieder geval die van de Nederlandse staatsomproep in 1960. Toen vertelde de zender aan haar kijkers dat de toren van Pisa was omgevallen. Het was zo overtuigend dat de zender tonnen ongeruste berichten binnen kreeg.

Fake News

In tijden van Fake News ligt het opzettelijk verspreiden van foute informatie echter een beetje gevoeliger. De VRT heeft al gezegd niet meer mee te doen aan de aprilgrappen om verwarring te vermijden. Een jammere zaak? Dat mag je zelf uitmaken

