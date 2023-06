Wat betekent de SPF van je zonnecrème precies?

Sun is out, so watch out! Met de zomerse temperaturen is het belangrijk om onze huid te beschermen tegen schadelijke uv-stralen van de zon. Zonnecrème smeren helpt om je huid niet te laten verbranden. Maar welke factor kies je nu het best? En wat betekent dat cijfertje eigenlijk?

De SPF (Sun Protection Factor) vertelt hoe lang je met zonnecrème in de zon kan blijven. Het cijfer op het flesje geeft aan hoeveel UVB-straling de zonnecrème absorbeert of weerkaatst. Daardoor kan je langer in de zon blijven zonder te verbranden.

De tijd waarin je zonder zonnecrème zou verbranden, moet je vermenigvuldigen met de SPF. «Stel dat je een gevoelige en lichte huid hebt die al na vijf minuten verbrandt. In dat geval zou je met factor 50 pas na vier uur verbranden», legt cosmetisch dermatoloog Anne Berthe Halk uit aan RTL.

«Maar dat is alleen zo als de omstandigheden dezelfde blijven», waarschuwt ze, wat praktisch onmogelijk is. Als je bijvoorbeeld zweet, zwemt of je afdroogt met een handdoek, is je huid minder beschermd.

Zonnecrème boven factor 50

In de Verenigde Staten kan je ook factor 70 en 100 in de winkelrekken vinden, in België daarentegen niet. Dat komt door de Europese regelgeving, die aanduidingen boven de 50 verbiedt. «Die producten met factor 100 in Amerika zijn hier ook wel op de markt, maar daarop staat 50+ in plaats van 100», gaat Berthe Halk verder.

Maakt zo’n hogere factor dan echt het verschil? «Het is vooral interessant voor mensen met weinig pigment. Hoe lichter de huid, hoe hoger je factor moet zijn», vertelt Jan Gutermuth, professor dermatologie van UZ Brussel, aan Radio 2. «Als je factor 50 op de juiste manier smeert, dat wil zeggen dik smeren en op tijd herhalen, dan ben je er ook wel», voegt een apotheker toe aan RTL.

Lees ook

waarom-vinden-we-zonnecreme-smeren-niet-leuk



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/selfcare/wat-betekent-de-spf-van-je-zonnecreme-precies