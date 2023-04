In het niet zo verre verleden leek een zwangerschapstest zoals we die nu kennen nog op sciencefiction, toen moesten mensen zich behelpen met iets primitievere oplossingen. De zwangerschapstest voor mensen in Europa in de jaren 1930 tot 1960 was namelijk een kikker.

Onze voorouders moesten vertrouwen op iets veel natuurlijker om hun zwangerschap vast te stellen: Afrikaanse klauwkikkers. Nee, dat is geen typfout – tussen de jaren 1930 en de jaren 1960 bestond de meest verspreide zwangerschapstest in Europa en de VS uit het injecteren van de urine van mogelijk zwangere mensen in de dorsale lymfezak van een arme nietsvermoedende kikker.

Wetenschap of hekserij?

Het klinkt als hekserij, maar het is eigenlijk gebaseerd op vrijwel dezelfde wetenschap als de huidige zwangerschapstests voor thuisgebruik. Ongeveer een week na de bevruchting begint een zwanger lichaam een hormoon te produceren dat humaan choriongonadotrofine of hCG heet – het is afkomstig van de zich net ontwikkelende placenta, en het is er om de aanmaak van andere belangrijke zwangerschapshormonen zoals oestrogeen en progesteron op gang te brengen.

Ovuleren

Vroeger moesten we rekenen op de eigenschap van dit hormoon om de kikkers snel te laten ovuleren. Als dit gebeurde kon men vrij nauwkeurig bepalen of je zwanger was. Ging je naar een ziekenhuis in de jaren ’40 of ’50 en vroeg je om een zwangerschapstest, en de verloskundige/arts zal waarschijnlijk naar het kikkerkamp gaan – nee, dat is geen grap; deze amfibietesters waren zo alomtegenwoordig en onvervangbaar dat veel ziekenhuizen de beestjes ter plaatse hielden – en uw urine in een zakje op de rug van een van de kwakers injecteerden.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/waarom-zou-je-een-kikker-injecteren-met-menselijke-urine