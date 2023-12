Waarom je in een vliegtuig beter geen koffie bestelt

In een virale video op TikTok legt een steward uit waarom je absoluut moet vermijden om aan boord van een vliegtuig koffie te bestellen.

Of je nu een energieboost nodig hebt op de lange vlucht of gewoon zin hebt in een drankje om je maaltijd verteren: velen van ons geven toe aan dat kopje koffie dat door het cabinepersoneel op het vliegtuig wordt aangeboden. Toch denk je beter twee keer na.

«Walgelijk»

In een video op TikTok legt Kevin, een steward, uit waarom passagiers koffie aan boord zouden moeten vermijden. Voor hem is het proces gewoon «Walgelijk». Allereerst onthult hij dat de reservoirs waarin het water zich bevindt zelden worden schoongemaakt. Maar dat is niets in vergelijking met de koffiezetapparaten en waterkokers die aan boord worden gebruikt.

Kevin onthult dat de koffiekannen steevast geledigd worden in het toilet. «Je moet je voorstellen dat de koffie in het water plonst, en dat sommige deeltjes van het toiletwater op de koffiekan terechtkomen, waarin later nieuwe koffie gemaakt wordt.» Kortom, hallo bacteriën en kiemen! Zijn conclusie? Aanvaard geen koffie op het vliegtuig.

