Waarom Guinness World Records geen nieuwe recordpogingen aanvaardt voor ‘langste kus’

Het wereldrecord ‘langste kus’ werd in 2013 gevestigd door het Thaise koppel Ekkachai en Laksana Tiranarat. Hun kus duurde een duizelingwekkende 58 uur en 35 minuten. Niet lang daarna heeft Guinness World Records besloten om geen nieuwe recordpogingen meer te aanvaarden.

Ekkachai en Laksana Tiranarat vestigden hun wereldrecord op een evenement georganiseerd door Ripley’s Believe It or Not! in Pattaya, Thailand. De recordpoging begon op 12 februari 2013 en eindigde twee dagen later, op Valentijnsdag. Het koppel mocht 100.000 Thaise baht (2.614 euro) en twee diamanten ringen ter waarde van 100.000 baht in ontvangst nemen.

Negen koppels deden mee aan de jaarlijkse wedstrijd, waaronder een koppel van in de 70 (dat het slechts 1 uur en 38 minuten volhield omdat de echtgenoot niet langer kon staan).

Het record dat het Thaise koppel nu op z’n naam heeft staan, zal voor eeuwig in de boeken van Guinness World Records blijven staan. De organisatie neemt immers geen nieuwe pogingen meer op. Het wereldrecord werd te gevaarlijk, klonk het. Sommige regels waren bovendien in strijd met het huidige en bijgewerkte beleid van Guinness World Records.

Slaaptekort

De regels voor het Guinness World Record voor de langste kus waren als volgt: ‘De kus moet ononderbroken en de lippen moeten elkaar te allen tijde raken. De tijdopname stopt van zodra de lippen elkaar niet meer raken. Deelnemers mogen tijdens de poging vloeistoffen drinken via een rietje, maar de lippen mogen niet van elkaar gaan. Het koppel moet dus altijd wakker blijven, moet rechtstaan tijdens de poging en mag niet tegen elkaar worden gedrukt met hulpmiddelen. Rustpauzes zijn niet toegestaan. Er mogen geen luiers of incontinentiemateriaal worden gedragen. Koppels mogen gebruikmaken van het toilet, maar ze moeten blijven zoenen terwijl ze dat doen.’

Omdat rustpauzes niet waren toegestaan, liepen de deelnemers het risico om te bezwijken aan de gevolgen van slaaptekort, aldus Guinness World Records.

Er zijn verschillende gevallen bekend van deelnemers die onwel werden door de stunt. In 1999 waren de Israëlische recordhouders Karmit Tzubera en Dror Orpaz «nauwelijks bij bewustzijn» nadat ze 30 uur en 45 minuten lang hadden gezoend. Hoewel ze de wedstrijd wonnen, werden ze meteen met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze werden behandeld voor vermoeidheid. Karmit en Dror wonnen een wereldreis en 2.500 dollar in contanten.

In 2004 moest een deelnemer aan de recordpoging gereanimeerd worden met zuurstof. De 37-jarige Andrea Sarti (Italië) kuste zijn vriendin Anna Chen (Thailand) 31 uur en 18 minuten lang. In 2011 viel een vrouw flauw na slechts 30 minuten kussen tijdens een nieuwe recordpoging.





