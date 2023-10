Waarom ‘cozy cardio’ de sport van deze winter wordt

TikTok heeft een sporttrend in het leven geroepen speciaal voor zij die een hekel hebben aan fitnesscentra, maar wel willen bewegen. Vaak is sporten in een fitnesscentra voor beginners nogal intimiderend: er staan toestellen die je niet kent, je vergelijk jezelf met fittere sporters of voelt je bekeken. ‘Cozy cardio’ maakt van sporten iets laagdrempelig en gezellig.

De term ‘cozy cardio’ dook voor het eerst op dankzij Hope Zuckerbrow, een TikTokker die een activiteit zocht tussen sporten en ontspannen in. In haar video toont ze hoe ze de perfecte koffie met proteïne maakt, voedingssupplementen inneemt en kaarsen aansteekt voor het sporten. Ze doet comfortabele kleren aan, waaronder zachte sokken. Vervolgens dimt ze de lichten in de woonkamer en zet ze haar favoriete serie op. Die routine creëert voor haar een ontspannen sfeer om te sporten. Vervolgens stapt ze 40 minuten op de loopband, in wisselend tempo.

Cozy cardio is met andere woorden een zachte manier van sporten. Er komt weinig lopen en springen aan te pas, maar je beweegt wel. Het idee erachter is dat je minder druk legt op de fysieke activiteit. Voor mensen die worstelen met hun zelfbeeld of naar de fitness gaan even een te grote drempel vinden.

Aanvulling in plaats van vervanging

Cozy cardio hoeft niet meteen de zware work-outs te vervangen. Soms heb je sport ingepland, maar kom je doodop terug van het werk. Als 5 kilometer lopen er dan niet in zit, is een ‘cozy cardio’ een goed alternatief om toch te bewegen. Het verlaagt bovendien de drempel tot sporten: voor deze gezellige activiteit hoef je je niet te verplaatsen of om te kleden, het kan gewoon iets zijn dat je tussendoor thuis doet.

Heb je geen loopband? Cozy cardio bestaat in vele vormen. Een korte wandeling terwijl je naar je favoriete podcast luistert, yoga voor de televisie of enkele spieroefeningen kunnen ook onder die noemer vallen, zo lang je het maar doet ter ontspanning.

«Contact maken met je lichaam»

Fitness expert Penny Weston juicht de trend toe in ‘Women’s Health’: «Een work-out hoeft niet te bestaan uit urenlang hardlopen of gewichtheffen. Het is belangrijker dat je experimenteert tot je iets vindt wat je leuk vindt. En hoewel de trend ‘cozy cardio’ heet, kan je kiezen voor elke vorm van lichaamsbeweging, van yoga, een dansroutine, een full body work-out of zelfs pilates. De trend gaat niet over het soort beweging dat je doet, het gaat over tijd voor jezelf maken en contact maken met je lichaam – iets waar ik helemaal voor te vinden ben!»

